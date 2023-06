Eerste ‘rekruteringsdag’ zoekt bloeddonoren onder honden en katten: “Transfusies maken het verschil tussen leven en dood”

AniCura, een Europees netwerk van dierenklinieken, organiseerde woensdag op Werelddonordag de eerste bloeddonorrekruteringsdag voor honden en katten in België. “Net zoals bij mensen is er bij dieren een groot tekort aan donorbloed”, zegt Jolien Godde, dierenartsassistente bij AniCura Dierenartsenpraktijk Plantijn in Berchem.

Op verschillende locaties, waaronder de dierenkliniek Plantijn in Berchem, neemt AniCura bloedstalen af om te onderzoeken of viervoeters in aanmerking komen om donor te worden. Feta, de 4-jarige kattin, kijkt nieuwsgierig in het rond vanop de onderzoekstafel. In een dekentje gerold als een burrito voelt ze zich meer ontspannen en zal ze een bloedstaal afstaan om haar bloedwaarden te controleren. “In het bloed kijken we naar mogelijke afwijkingen, de bloedgroep en de werking van de organen”, zegt baasje Katrien Pieters, die ook als dierenartsassistente werkt bij AniCura. “Als alles in orde is, kunnen honden en katten hier om de drie maanden bloed doneren.” (Lees verder onder de foto)

Dierenartsassistente Katrien Pieters met haar kat Feta. — © Jan Van der Perre

Met zijn bloeddonorrekruteringsdag wil het Europese netwerk AniCura het belang van bloeddonatie onderstrepen en bewustwording creëren bij zowel de baasjes als bij dierenartsen. “Bloedtransfusies maken in heel wat gevallen het verschil tussen leven en dood”, zegt Jolien Godde.

“Ze worden ingezet bij bloedarmoede veroorzaakt door onder andere auto-immuunziekten of bloedingen tijdens een operatie of na een ongeval. Zo verhogen ze de kans op overleving tot 25% bij dieren die ratten- of muizenvergif aten en tot 60% bij honden met bloedarmoede veroorzaakt door het eigen immuunsysteem.”

Animal Blood Bank

AniCura werkt samen met de Animal Blood Bank Benelux. “We roepen huisdiereigenaren op om hun geliefde viervoeters aan te melden als potentiële bloeddonoren bij de ABB Benelux”, zegt Jolien Godde. “In tegenstelling tot sommige dierenklinieken die zelf bloed inzamelen, maar dan enkel voor hun eigen patiënten, stelt de dierenbloedbank het ingezamelde bloed ook ter beschikking van andere dierenartsen, zodat er minder verspilling is en meer dierenartsen gebruik kunnen maken van deze producten om patiënten te helpen.” (Lees verder onder de foto)

Kris Gommeren van de Animal Blood Bank Benelux. — © Jan Van der Perre

De Animal Blood Bank Benelux ging zo’n anderhalf jaar geleden van start. Sindsdien werken ze samen met verschillende dierencentra verspreid over de drie landen. “We lieten ons inspireren door de Portugese bloedbank, die ons de nodige knowhow bezorgde”, vertelt Kris Gommeren, medeoprichter van de ABB Benelux en zelf gespecialiseerd in de intensieve zorgen van honden en katten. “Tijdens mijn job word ik dagelijks geconfronteerd met de nood aan donorbloed, gezien de beperkte voorraad. Ons doel is om ervoor te zorgen dat elke dierenarts binnen de 45 minuten bij een bloedcentrum kan geraken.”

Ethisch verantwoord?

In het licht van het grote tekort aan bloeddonoren voor mensen wordt de vraag weleens gesteld of het ethisch verantwoord is te investeren in een bloedbank voor honden en katten. “Bloedtransfusies bij dieren zijn een luxe gezien de nood aan donoren bij mensen”, zegt Kris Gommeren. “Maar in vele gezinnen worden huisdieren ook echt als een familielid beschouwd. Als we het leven van een dier op deze manier kunnen redden, waarom niet? Tegenwoordig is er veel mogelijk op het vlak van dierenverzorging, maar het is aan de baasjes om te beslissen of ze de kosten voor de zorgen van hun dier willen maken.” (bekn)