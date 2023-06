Glenn (31) verkocht zijn appartement, ging weer bij zijn ouders wonen en betaalde een fortuin om single papa te worden

De alleenstaande Glenn Martens (31) verkocht zijn appartement in Leuven, ging weer bij zijn ouders in Dilsen-Stokkem wonen en betaalde een fortuin aan een Amerikaanse organisatie om via een draagmoeder zijn grote droom waar te maken: papa worden. Sinds kort is hij weer in ons land, in het gezelschap van een acht weken oude tweeling, Siebe en Febe. “Niemand kijkt nog op van een vrouw die alleenstaande mama wordt. Waarom zou dat voor een man niet kunnen?”