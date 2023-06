Studentenkoten die verhuurd worden aan de hoogste bieder. Die praktijk is slechts één van de perverse gevolgen van de kotenschaarste in Vlaanderen. Overal zitten de prijzen in de lift en is het voor ouders en jongeren een lijdensweg om een kamer te scoren. “Een kot wordt stilaan een luxeproduct”, zegt Kristoph Thijs van de Vlaamse vastgoedsector CIB.