Tot anderhalf uur aanschuiven voor handtekening van populaire schrijver: “Politici krijgen dit boek best niet onder ogen”

Het biedt de sensatie van een tijdreis maar is evengoed een handboek voor populisme dat politici maar beter niet onder ogen krijgen. In een volgelopen Theaterzaal van Vooruit stelde Ilja Leonard Pfeijffer, de populairste Nederlandstalige schrijver van het moment, woensdagavond zijn nieuwste boek ‘Alkibiades’ voor.

‘Alkibiades’ telt 900 bladzijden, waarvan 140 pagina’s bronnenmateriaal, weegt 1,3 kilogram en is sinds het eind mei verscheen al zeker 50.000 keer over de toonbank gegaan. In de top 10 van Standaard Boekhandel moet Ilja Leonard Pfeijffer alleen Lucinda Riley laten voorgaan, die de wereld recent een zoveelste episode van De Zeven Zussen schonk.

Aan het nieuwe boek van Pfeijffer is een promotour verbonden en die liet woensdagavond gemakkelijk de Theaterzaal van Vooruit vollopen. De Nederlandse auteur, met woonplaats in het Italiaanse Genua, is de huidige, haast mediterrane, temperaturen in onze stad duidelijk gewoon. Hij verscheen zoals steeds zeer netjes in pak en met stropdas op het podium. (lees verder onder foto)

Journaliste Jelle Van Riet in gesprek met Ilja Leonard Pfeijffer — © Arne Baert

Alkibiades vertelt het verhaal van de gelijknamige politicus en strateeg uit het Athene van 2.500 jaar geleden. Hij was volgens Pfeijffer extravagant, geniaal, opzienbarend, androgyne, biseksueel en omstreden. “Maar ook ambitieus, waanzinnig en onbesuisd”, merkte journaliste en interviewster Jelle Van Riet op. “Dezelfde eigenschappen die nodig zijn om dit boek te schrijven.” De auteur bevestigde.

Democratie

Hét thema van het boek is het verval van de democratie. “De situatie vandaag is angstaanjagend gelijklopend”, zegt Pfeijffer. “Ik heb de nadrukkelijke hoop dat we daar nog iets aan kunnen doen. Als ik zeker had geweten dat het hier allemaal naar de kloten gaat, dan had ik dit boek niet geschreven. Het is nog niet te laat, maar alles begint met bewustzijn. Ik hoop daaraan bij te dragen. Politici kunnen veel leren van dit boek. Het is eigenlijk een handleiding voor populisme. Daarom, beste lezers, houden we dit boek best onder ons.”

Zijn eerdere boeken schreef Pfeijffer op openbare plekken in Genua, maar voor Alkibiades was dat onmogelijk. “Ik wilde dicht bij de bronnen blijven, dus moest ik thuis aan mijn bureau zitten, omringd met Griekse teksten. Ik had dus eerst huiselijk geluk nodig om dit boek te kunnen schrijven. Dat heb ik ondertussen gevonden bij mijn vriendin Stella. Voor het eerst ooit vind ik het leuk om thuis te zijn.” (Lees verder onder foto)

Pfeijffer nam anderhalf uur de tijd om te signeren — © SLN

“Zal dit geen boek worden zoals het verzamelde werk van Kafka? Het staat mooi in de boekenkast, maar geen mens die het volledig heeft gelezen”, wilde Van Riet weten. “Mensen moeten het niet lezen. Als ze het maar kopen”, zei de Nederlandse schrijver ironisch. “Het is een heel bijzonder boek voor mij, omdat ik zowel mijn oude liefde voor de antieke wereld als mijn capaciteit als schrijver kan delen met de lezer. Het heeft me 14 maanden gekost om Alkibiades te schrijven, maar er gaan 20 jaar klassieke studies en 25 jaar schrijversmetier aan vooraf.”

Dat schrijven omschrijft Pfeijffer, die anderhalf uur na de voorstelling nog aan het signeren was, dan weer als een vorm van communicatie die geen ander doel heeft dan jezelf te onderzoeken. “Ik nodig de lezer uit zichzelf te onderzoeken. Een goed literair boek onderscheidt zich van een zelfhulpboek door het feit dat het geen gemakkelijke antwoorden biedt, maar wel in staat is een aantal verdomd goede vragen te stellen. Dat doet Alkibiades.”