Ook burgemeester van Miami kandidaat voor Amerikaans presidentschap

Francis Suarez, burgemeester van Miami, is kandidaat om president te worden van de Verenigde Staten. Hij vervoegt het rijtje van tien kandidaten bij de Republikeinen, van wie ex-president Donald Trump voorlopig leidt in de peilingen.

Suarez, die donderdag zijn kandidatuur officieel zal aankondigen in een speech voor zijn aanhangers, is al de derde kandidaat uit Florida, naast gouverneur Ron DeSantis en Donald Trump. Suarez is van Cubaanse oorsprong.

De Republikeinse kandidaten zullen het tegen elkaar opnemen in een eerste debat op 23 augustus.