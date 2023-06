Wat is het plan met Olivier Deman? Waarom de ‘man met zeven longen’ wel eens het ontbrekende puzzelstukje bij de Rode Duivels kan zijn

Wat zijn de plannen van Domenico Tedesco met Olivier Deman (23)? Ziet de bondscoach hem als linksbuiten of wordt hij eerder stand-in als linksback? De Cercle-speler met zeven longen verraste al vaker in zijn carrière. Hij vertrok bij de jeugd van Club, counterde Bernd Storck toen die hem naar de B-kern verwees en is net zo ondernemend als zijn pa die twee Albert Heijns uitbaat.