België trekt 10 miljoen extra steun uit voor Syrië

België trekt 10 miljoen euro uit voor extra steun aan de noodlijdende bevolking in Syrië en de vluchtelingen in de buurlanden. Dat heeft minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit) donderdag aangekondigd in de marge van een Europese donorconferentie.

In Brussel vindt de zevende donorconferentie voor Syrië sinds 2017 plaats. Die conferenties moeten humanitaire en financiële steun mobiliseren voor de Syrische bevolking in eigen land en in de regio.

“De situatie in Syrië is ronduit dramatisch”, schetst Gennez. “Na meer dan 10 jaar oorlog en een allesverwoestende aardbeving staat er bijna niets meer recht. 15,5 miljoen mensen zijn afhankelijk van humanitaire hulp, de helft daarvan vrouwen en kinderen. Er is niet genoeg voedsel, niet genoeg water, en er zijn nauwelijks nog huizen die bewoonbaar zijn”.

Noodfonds

Tegelijkertijd vermindert de humanitaire hulp. België komt alvast met een extra bedrag van 10 miljoen euro over de brug, bovenop de jaarlijkse humanitaire bijdrage aan Syrië en de regio van 27,5 miljoen euro. De hulp gaat grotendeels naar het humanitaire noodfonds voor Syrië van de Verenigde Naties en naar internationale en lokale ngo’s die al jaren actief zijn in de regio.

Het geld dient om basisbehoeften zoals voedsel, water, hygiëne, onderdak en medische zorg te voorzien. “Syrische kinderen in het bijzonder krijgen het zwaar te verduren. Meer dan 600.000 kinderen zijn chronisch ondervoed. Een hele generatie jongeren heeft nauwelijks toegang tot onderwijs door de onveiligheid en verwoesting van scholen”, zegt Gennez.

De steun dient ook de opvang van miljoenen vluchtelingen in de regio. “Door politieke en economische crisissen in Libanon en Turkije wordt de situatie ook daar steeds moeilijker. De politieke en maatschappelijke druk om terug te keren, of gewoonweg te vertrekken, neemt toe. Zonder internationale steun wordt een herhaling van het scenario van 2015 - een massale exodus van Syrische vluchtelingen - zeer waarschijnlijk”, waarschuwt de minister.