Beelden tonen hoe inbrekers onder rolluik van juwelier kruipen en 30 dure horloges stelen: schade loopt op tot 100.000 euro

In de nacht van woensdag op donderdag heeft Franssen Juweliers in de Hasseltse Demerstraat inbrekers over de vloer gekregen. Ze forceerden het metalen rolluik, klopten het veiligheidsglas aan diggelen en gingen ervan door met een dertigtal dure Breitling horloges. Er is voor 100.000 euro schade aangericht.

“We hadden ons 15 juni wel anders voorgesteld. Rond 3.40 uur werden we opgeschrikt door een inbraak aan onze winkel in de Demerstraat. De schade aan de rolluik, voorgevel en glas is groot. Ongeveer dertig horloges van Breitling zijn gestolen. De politie was snel ter plaatse, waarvoor dank”, schrijft de juwelier op zijn Facebookpagina. (Lees verder onder de foto)

Eigenaar Willem-Alexander Franssen meet de schade op. — © Serge Minten

Extra beveiliging

De dieven forceerden de metalen afsluiting vermoedelijk met een krik. Daarna sloegen ze het glas van de etalage stuk. De politie was snel ter plaatse, maar de daders waren al gevlucht. Donderdagochtend was de winkel gesloten. Het geforceerde rolluik was voor de passanten de enige getuige van de inbraak.

Toch blijven de uitbaters niet bij de pakken zitten. “We gaan onze beveiliging nog aanscherpen zoals ook in onze nieuwe zaak, Franssen Heritage in de Kapelstraat. Daar zijn we uitgerust met de nieuwste generatie SILATEC glas, waar onmogelijk door te komen is. Die investering zullen we nu ook doen in de winkel in de Demerstraat. We zijn als team diep onder de indruk”, klinkt het. (Lees verder onder de foto)

© Serge Minten

Heropening

Wanneer de zaak in de Demerstraat zal heropenen, is nog onduidelijk. “Momenteel zijn we bezig om de etalage aan te passen met een voorlopige constructie. Zo kan ook de verzekering haar werk doen en hopen we snel de vertrouwde look en feel van Franssen Juweliers terug te brengen”, laat de juwelier in een persbericht weten.

© Serge Minten