Wereldspeler voor een prikje? Griezmann heeft interessante vertrekclausule in zijn contract

Een Europese topclub die op zoek is naar een relatief goedkope wereldster kan komende zomer aankloppen bij Atlético Madrid. De Franse aanvaller Antoine Griezmann heeft namelijk een clausule in zijn contract dat hij weg kan voor minder dan 25 miljoen euro.

Antoine Griezmann heeft vooralsnog niet de intentie om te vertrekken uit de Spaanse hoofdstad. Hij heeft nog een contract tot 2025, met optie tot 2026, bij Atlético en is er tevreden. Maar in voetbal kan het snel gaan. Zeker nu geïnteresseerde clubs weten dat Griezmann een vertrekclausule in zijn contract heeft die minder dan 25 miljoen euro bedraagt, zo schrijft L’Equipe donderdag. De 32-jarige Griezmann, dit seizoen goed voor 16 goals en 19 assists, beseft ook dat stilaan zijn laatste kans is om nog ergens een bijzonder lucratief nieuw contract te tekenen. PSG en clubs uit Saudi-Arabië en de VS zijn volgens de Franse sportkrant geïnteresseerd.