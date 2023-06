Zoals Zinédine Zidane… Jude Bellingham zal bij Real Madrid nummer 5 dragen

Donderdagvoormiddag werd Jude Bellingham officieel voorgesteld bij Real Madrid. Opvallend: de middenvelder zal bij de Koninklijke het nummer 5 dragen en treedt zo in de voetsporen van ene Zinédine Zidane.

Donderdagochtend slaagde Bellingham met succes voor z’n medische testen bij Real Madrid. Tegen de middag kondigde de Spaanse grootmacht hun nieuwste aanwinst officieel aan. Een duidelijk geëmotioneerde Bellingham kreeg zo zijn welkom bij Real Madrid.

De Engelse middenvelder tekende voor zes jaar en kan niet wachten om eraan te beginnen. “Dit is de beste dag in m’n leven. Ik ben heel trots om bij de beste club in de geschiedenis van het voetbal te tekenen. Hala Madrid!”

Bellingham speelt niet meer met z’n vaste nummer 22, maar zal in het Santiago Bernabeu met het nummer 5 te bewonderen zijn. Zo treedt Bellingham in de voetsporen van Zinédine Zidane, een mooie opvolger voor de Fransman...

