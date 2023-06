Vooruit-parlementslid gaat hele nacht Vlaamse boekhouding controleren, onder toezicht van militaire politie

Over de uitgaven van de Vlaamse regering aan consultants zijn in het parlement al veel vragen gesteld. Maar omdat die privacygegevens bevatten, geeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) die niet zomaar vrij. Wel mogen vanaf nu de twee parlementsleden die er specifiek vragen over hebben gesteld, die gegevens gaan inkijken in een afgesloten kantoor in het Vlaams Parlement.

Thijs Verbeurgt (Vooruit) is een van hen, en krijgt dus inzagerecht. “Alleen gaat het om een onoverzichtelijke lijst van 135.000 lijnen”, zegt hij. “Bovendien is de tijd beperkt. Ik wil hierover nog bijkomende vragen stellen, maar als ik voor de zomer een antwoord wil, moet ik die ten laatste vrijdagavond indienen.”

Omdat hij overdag te veel ander parlementair werk heeft, heeft Verbeurgt aan parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) toelating gevraagd om de lijst ’s nachts te raadplegen. Die toelating heeft hij nu ook gekregen. Normaal gebeurt die inzage onder toezicht van een griffier, maar buiten de kantooruren neemt de militaire politie die plaats in.

“Tegen vrijdag kan ik dan hopelijk een analyse maken van de gegevens en daarna gerichte vragen stellen voor meer informatie”, aldus nog Verbeurgt.

