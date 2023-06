Zeker acht mensen komen om bij ruzie over landeigendom in Turkije

In Turkije hebben zeker acht personen het leven gelaten nadat een landgeschil uitmondde in een schietpartij. Twee families raakten het niet eens over de eigendom van een stuk grond. Dat heeft het Turkse persagentschap Anadolu gemeld.

De families wonen in het district Bismil, in de overwegend Koerdische provincie Diyarbakir. Volgens de gouverneur brak de ruzie uit na een geschil over een gebied van twintig hectare. Er zou op dat moment een brand aan de gang zijn geweest op het stuk grond, mogelijk aangestoken door een van de families.

Zowel de politie als de brandweer kwam ter plaatsen. Drie gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht.

Landgeschillen komen vaak voor in de zuidoostelijke provincies van Turkije, waar de bevolking erg arm is. In de regio heerst nog steeds gedeeltelijk een clansysteem.