Welke hittegolf? Op één plaats in België heeft het afgelopen nacht gevroren

In Bütgenbach, op de grens tussen de provincie Luik en Duitsland, is de temperatuur onder het vriespunt gedoken (-0,4 graden). Dat gebeurde tijdens de nacht van woensdag op donderdag. Gezien de landelijke hittegolf gaat het fenomeen, een zogenaamd koudegat, niet onopgemerkt voorbij.

De oorzaken van de nachtvorst in de Ardennen zijn: een heldere hemel, een droog landschap en weinig wind. “Het sterkste koudegat van de Benelux kon daardoor optimaal zijn werk doen”, schrijft NoodweerBenelux. Ook In Mürringen en Braunlauf ging de temperatuur bijna onder het nulpunt. Ter vergelijking, op het hoogste punt van België, Signal de Botrange, koelde het slechts af tot een graad of tien.

Een koudegat is een gebied waar koude lucht zich ophoopt tijdens heldere, windstille nachten. Zo koelt het ‘s nachts snel af aan de grond. Omdat koude lucht compacter is dan warme lucht, zal de koude lucht altijd de laagste positie opzoeken door de zwaartekracht. Koudegaten liggen daarom meestal in valleien met lage hellingen. Bovendien koelt een droge bodem nog sneller af dan een natte.

Bekendste koudegat

Bütgenbach is het bekendste koudegat van België. Het gebied ligt in een hoogtedal omgeven door de toppen van de Hoge Venen. De koude lucht verzamelt zich daar rond twee dorpen. “Men noemt de regio wel eens het Belgische Siberië”, besluit NoodweerBenelux.

In de steden koelt het voorlopig weinig af, mede door het hitte-eilandeffect waarbij gebouwen warmte vasthouden.