Pas de tweede keer sinds het WK 2018: België-Oostenrijk is volledig uitverkocht

Zij die nog een ticket willen voor het EK-kwalificatieduel tussen België en Oostenrijk van zaterdagavond (20.45 uur) zijn eraan voor de moeite. De wedstrijd is al meer dan een week uitverkocht. Dat betekent dat er 42.000 tickets aan de man zijn gebracht.

De voetbalbond roept de toeschouwers op om in het rood gekleed naar het stadion te komen. Na de zeges in Zweden en Duitsland laait het enthousiasme onder de Rode Duivels-fans weer op.

Het is pas de tweede keer sinds het succesvolle WK 2018 dat een kwalificatiewedstrijd van de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion is uitverkocht. Dat gebeurde ook nog in het kwalificatieduel voor de Nations League tegen Nederland op 3 juni 2022 (1-4 verlies). Sommige interlands dienden vanwege de corona-epidemie achter gesloten deuren of voor een beperkt aantal toeschouwers te worden gespeeld. (lvdw)