HET PUNT VAN VAN IMPE. “Vlaams Belang kon geen groter cadeau krijgen dan de klappen die Tom Van Grieken incasseerde”

Je hebt de video waarschijnlijk al wel gezien: Van Grieken krijgt klappen van de politie. Maar hoe past dit in het kraam van Vlaams Belang? Zij zijn toch voorstanders van de politie? “Ook dit filmpje doen ze wel in hun kraam passen”, klinkt het in onze politieke podcast ‘Het Punt van Van Impe’. “Je moet weten hoe je oppositie voert tegen Vlaams Belang. En da’s niet door op hun bek te slaan. Niet letterlijk, niet figuurlijk.”

Verder gaan we naar het De Croo-nest Brakel, waar het zelfs in het liberale stamcafé niet meer al blauw is wat de klok slaat. En evalueren we de erfenis van Silvio Berlusconi.