Europese Centrale Bank verhoogt rente naar hoogste niveau in 22 jaar

De Europese Centrale Bank heeft de rente donderdag in de strijd tegen inflatie opnieuw verhoogd, naar het hoogste niveau in 22 jaar. Dat was algemeen verwacht.

De ECB verhoogde de depositorente, die banken krijgen als ze overtollig geld kort parkeren bij de ECB, ditmaal met 0,25 procentpunten naar 3,5 procent, het hoogste niveau sinds 2021. Dat tarief was jarenlang negatief, om banken te stimuleren het geld in de economie te pompen. De rente werd dit jaar (in de strijd tegen de inflatie) al zeven keer op rij verhoogd, met in totaal vier procentpunten – sneller dan ooit tevoren. De herfinancieringsrente, die banken betalen om geld te lenen bij de ECB, stijgt naar 4 procent. De ECB waarschuwt ook voor mogelijk verdere verhogingen later op het jaar.

LEES OOK. Belfius verhoogt rente, maar niet voor alle spaargeld: “Roept frustratie op bij klanten”

“De inflatie is gedaald, maar zal volgens de projecties nog te lang te hoog blijven”, zegt de centrale bank, die haar inflatieverwachtingen met 0,1 procentpunt naar boven bijstelt. Ze gaat nu uit van een inflatie van 5,4 procent in 2023. Volgend jaar zou ze dalen naar 3 procent, en in 2025 naar 2,2 procent. Het doel van de ECB is 2 procent.

LEES OOK. Hoe het extreme weer de inflatie weer aanwakkert en er heel wat prijzen door gaan stijgen

Het is bovendien “zeer waarschijnlijk” dat de ECB ook bij de volgende bijeenkomst in juli de rente nog eens optrekt, aldus voorzitter Christine Lagarde. Er is nog een hele “weg af te leggen”, klonk het. “We zijn nog niet op de bestemming aangekomen.”

Debat

De rentepiek lijkt nu echter wel stilaan in zicht, en het debat lijkt te verschuiven naar hoelang de rente zo hoog moet blijven. De inflatie in de EU staat met 6,1 procent namelijk al een flink stuk lager dan in de herfst van vorig jaar, en door een recessie en dalende grondstoffenprijzen zouden de prijzen voor consumentengoederen in wat nog rest van 2023 sowieso al minder snel stijgen dan voorheen. Bovendien besliste de Amerikaanse Centrale Bank woensdag al om de rente in de VS niet te verhogen, waardoor het erop lijkt dat de trend naar aanhoudende rentestijgingen zijn einde nadert.