Portugese politie bevrijdt 47 jonge voetballers uit handen van mensensmokkelaars

De slachtoffers, afkomstig van Afrika, Azië en Zuid-Amerika, werden aangetroffen in een opleidingscentrum in het noorden van Portugal. Volgens lokale media zou het gaan om een centrum van Bsports in Riba d’Ave.

Twee Portugezen werden in verdenking gesteld. Een van hen is volgens lokale media Mario Costa, een van de verantwoordelijken van de Bsports-academie en voorzitter van de algemene vergadering van de Portugese voetbalcompetitie. Die laatste functie legde hij woensdag neer, al houdt hij vol niets illegaals te hebben gedaan.

De illegale rekrutering van voetballers is “onacceptabel en choquerend”, klinkt het bij de Portugese staatssecretaris voor Jeugd en Sport, Joao Paulo Correia. Hij voegde er nog aan toe dat de regering maatregelen zal nemen om dit type mensensmokkel te bestrijden.