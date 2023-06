Protest in Polen: vrouw overlijdt nadat haar niet werd verteld dat abortus haar leven kon redden

In Polen wordt er gedemonstreerd, omdat een zwangere vrouw stierf en haar niet verteld was dat een abortus haar leven zou kunnen redden. De demonstranten willen dat dokters eerlijk zijn als een zwangerschap iemands leven in gevaar brengt.

Dorota Lalik stierf op 24 mei in het ziekenhuis van Nowy Targ, 65 kilometer ten zuiden van Krakau. Haar dood had voorkomen kunnen worden als ze een abortus had ondergaan, maar dat ze best voor die optie koos, is haar nooit uitgelegd. “Niemand vertelde ons dat we geen kans hadden op een gezonde baby”, zei haar echtgenoot tegen Poolse media. “Ze gaven ons de hele tijd valse hoop dat alles goed zou komen. In het ergste geval zou de baby te vroeg geboren geworden. Niemand gaf ons de keuze of de kans om Dorota te redden, omdat niemand ons vertelde dat haar leven in gevaar was.” Volgens de ombudsman voor patiënten Bartłomiej Chmielowiec schond het ziekenhuis hierdoor de rechten van Lalik.

In Polen is abortus legaal als de gezondheid of het leven van de moeder in gevaar is of als iemand door verkrachting of incest zwanger is geraakt. Volgens advocate Jolanta Bodzowska zijn dokters hier echter voorzichtig mee sinds het Poolse hooggerechtshof in 2020 heeft bepaald dat een abortus bij aangeboren afwijkingen aan de foetus ongrondwettelijk is. “Als artsen een abortus te vroeg uitvoeren en de aanklager bepaalt dat er geen gevaar voor de moeder was, kunnen de dokters drie jaar in de gevangenis belanden”, zegt ze.

“We zijn bang voor alle dokters”

Daarom wordt er in Polen gedemonstreerd. “Dit is een dood die veroorzaakt is door de beslissing van dokters om toegang tot abortus te ontzeggen ”, zegt Marta Lempart, oprichter van de protestbeweging Strajk Kobiet tegen The Guardian. “We zagen alweer dat dokters logen en wachtten tot de vrouw stierf aan een bloedvergiftiging.”

“De abortuswet in Polen is erg streng, maar dokters weigeren toegang tot legale abortussen. Hun interpretatie van de wet is veel strenger dan die van de overheid”, zegt Lempart. “Alle zwangere vrouwen zijn in gevaar zodra ze in een Pools ziekenhuis belanden. We zijn bang voor alle dokters, omdat we niet weten wie van hen wat zal doen om de dood van een patiënt te voorkomen.”

