Zeventiger kerft gezicht echtgenote van oor tot oor open: “Kijk in de spiegel, want je ziet er zo mooi uit”

Een zeventiger uit Retie is veroordeeld tot een grotendeels voorwaardelijke celstraf van een jaar. De man maakte eind vorig jaar met een mes langzaam kerven in het gezicht van zijn vrouw, van het ene oor naar het andere. “Kijk in de spiegel, want je ziet er zo mooi uit”, zei C.M. tijdens zijn gruweldaad.

“Er is nood aan langdurige opvolging om recidive (herhaling van de feiten, red.) te voorkomen.” De strafrechter in Turnhout ging door de ernst van het incident niet akkoord om C.M. (70) uit Retie louter voorwaarden op te leggen. De rechter veroordeelde de man tot een celstraf van een jaar, waarvan enkel de periode van zijn voorhechtenis effectief is. Hij moet daarnaast een aantal strenge voorwaarden naleven, zoals een behandeling tegen zijn alcoholgebruik, voor zijn psychisch welzijn, het omgaan met relationele problemen en het beheersen van zijn agressie.

De vrouw van C.M. uit Retie stond op 16 november 2022 doodsangsten uit tijdens een zwaar incident van partnergeweld. Het slachtoffer bracht die bewuste dag om 18.30 uur de politie op de hoogte met de melding dat ze was toegetakeld door haar man.

Keukenmes

“De man zei eerst aan de politie dat er niets gebeurd was. Hij zou alleen met een keukenmes hebben gedreigd omdat hij niet op café mocht gaan”, zei openbare aanklager Patti Broeckx in bij de behandeling van de zaak op de correctionele rechtbank in Turnhout. “De vrouw kwam even later toe met een bebloed gezicht. M. had haar gestampt en snijwonden aan de kin en keel toegebracht.”

De echtgenoot duwde eerst zijn vrouw tegen de muur, stampte tegen haar benen en trok haar bij de haren. “Met een vleesmes van bijna 40 centimeter maakte hij langzaam kerven in haar gezicht, van het ene oor naar het andere oor. Hij zette het mes ook op haar keel”, stelde de aanklager. “Ze heeft de hele tijd gevoeld hoe de scherpe punt van het mes in haar huid sneed. De man zei haar: ‘Kijk in de spiegel, want je ziet er zo mooi uit’. Het moet verschrikkelijk zijn als je in de spiegel moet kijken terwijl iemand je toetakelt.”

De dader smeerde volgens het parket het bloed uit over haar gezicht en dreigde nog dat hij haar ging afmaken. De gewonde vrouw is zelf kunnen wegvluchten.

Spijt

De rechter sprak in zijn vonnis nog van een gebrek aan respect voor andermans fysieke integriteit en van bijzonder ernstige feiten omdat hij gebruikmaakte van een mes.

De zeventiger boog op de rechtbank zijn hoofd over wat hij had aangericht. “Ik heb spijt van wat er is gebeurd, heel veel spijt”, zei hij. “Maar het is nu gedaan met drinken. Ik ben er helemaal mee gestopt.” De verdediging stelde nog dat C.M. na de feiten zijn leven helemaal over een andere boeg heeft gegooid. “Hij zag de ernst van de feiten wel in, maar niet zijn drankprobleem. Na wat er daar gebeurd is, heeft hij gezegd dat hij geen druppel alcohol meer drinkt”, pleitte meester Vera Verschueren. “Hij verblijft intussen weer bij zijn vrouw en is ook een begeleidingstraject opgestart.”