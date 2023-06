Gent

Wie smetvrees heeft, blijft het best ver weg van café ’t Velootje in de Gentse wijk Patershol. Op bevel van burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) is een professionele firma daar al dagen bezig met afval buiten te dragen. Rommel, bedorven voedingswaren, uitwerpselen en een muizenplaag maakten de situatie onhoudbaar. “Maar ze kunnen me niet verbieden hier nog te slapen”, zegt de zaakvoerder.