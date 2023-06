Youtubers racen door Rome en veroorzaken ernstig ongeval: kleuter (5) overleden, moeder en zusje (3) zwaargewond

Volgens het Italiaanse persagentschap ANSA had een groepje Youtubers een SUV-model van Lamborghini geleend om er video’s mee te maken. Er zijn vermoedens dat de 20-jarige chauffeur roekeloos en te hard reed voor een zogeheten ‘challenge’, toen hij in een woonwijk in botsing kwam met de Smart van een gezin. Volgens getuigen reden ze 90 à 100 kilometer per uur, terwijl de maximumsnelheid op de weg in kwestie slechts 50 kilometer per uur bedraagt.

De vijfjarige Manuel werd nog overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Zijn moeder Elena (29) en zijn zusje Aurora (3) zouden zwaargewond zijn. De vader van de twee kinderen, die even later ter plaatse kwam, zou geprobeerd hebben om de twintigers te lijf te gaan, maar werd door de politie in bedwang gehouden.

Er zouden geen remsporen gevonden zijn op de locatie van het ongeval. De politie nam de telefoons – waardoor de vijf inzittenden van de Lamborghini mogelijk werden afgeleid – in beslag. Het openbaar ministerie heeft een onderzoek geopend tegen de bestuurder voor doodslag in het verkeer. Daarop staat een gevangenisstraf van twee tot zeven jaar.

Ophef

Burgemeester Roberto Gualtieri van Rome heeft zijn medeleven met de familie van het jonge slachtoffer betuigd. Er bestaat veel verontwaardiging in de Italiaanse publieke opinie over het gedrag van de Youtuber. Verschillende politici waarschuwden dat online uitdagingen altijd levensbedreigend kunnen zijn, en stelden strengere straffen en betere voorlichting voor.