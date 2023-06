DE INSIDER. Frank Deboosere over de hittegolf: “31 dagen zonder regen. Dat is nog maar één keer gebeurd”

Acht dagen al duurt deze hittegolf, en het is nog maar juni. Wordt dit nu echt het nieuwe normaal in de zomer? We vroegen het aan weerman Frank Deboosere, die in onze actuapodcast De Insider vertelt wat er nu allemaal ver boven ons hoofd gebeurt: “De klimaatverandering gaat enorm snel. Voor de wereld hebben we het nu altijd over 1,5 graad opwarming. Maar voor België doen we er al 2 graden bij.”