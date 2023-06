Orel Mangala is klaar voor eerste basisplaats op de Heizel: “Op vijf minuutjes van m’n deur”

Het verhaal van Orel Mangala is intussen bekend, maar het blijft straf. Als tweejarig jongetje werd hij bij hem thuis in Etterbeek geschept door een auto toen hij de straat overstak, waarna hij twee dagen in een kunstmatige coma lag en de dokters zeiden dat hij nooit meer zou kunnen lopen. Ongelofelijk dus dat hij niet in een rolstoel zit maar Rode Duivel is. Als de cameraman hem zaterdagavond tijdens de line-up passeert, ziet u nog het litteken boven Mangala’s linkeroog, maar da’s gelukkig het enige wat hij eraan overhield.

Dat Mangala mag starten is alleszins de verwachting, vanwege het blessureleed bij Kevin De Bruyne en vooral Amadou Onana. Hij (1 meter 78) is dan wel 17 centimeter kleiner dan de imposante Onana, maar qua defensieve kwaliteiten leunt hij toch het dichtst tegen hem aan. Mangala: “In de jeugd van Anderlecht was ik nog een nummer tien en hield ik niet van de duels, maar ik ben stelselmatig lager gaan spelen en sterker geworden, wat ook nodig is in Engeland. Bij Nottingham Forest speelde ik dit seizoen geregeld als verdedigende middenvelder, dus de positie van Onana is zeker geen probleem. Ik hoop dat ik inderdaad aan de aftrap sta. Dat zou goed zijn voor mijn ontwikkeling.”

Een goedgeluimde Mangala op training. — © Isosport

Maar dat zou niet de eerste keer zijn, want in maart liet Domenico Tedesco hem na een goeie invalbeurt in Zweden al voor de leeuwen in Duitsland en deed hij het prima. Hij viel niet alleen op door de grote gaten achteraan zijn sokken, die zijn gespierde kuiten wat meer laten ‘ademen’, maar ook door zijn rust en technisch vermogen. Zo merkte de doorsnee Belgische voetbalfan hem eindelijk eens op, want bij Stuttgart, Hamburg en zelfs Forest in de Premier League zagen we hem nog niet vaak aan het werk. Op tv zenden ze vooral de topclubs uit.

13 miljoen

Mangala’s talent staat nochtans buiten kijf en hij was allerminst het konijn uit de hoge hoed van Tedesco, met wie hij overigens Duits praat. Ook Roberto Martinez riep hem op. In maart 2021 moest hij helaas afhaken door een dijbeenblessure, een jaar later kreeg hij zijn eerste twee invalbeurten. Nu wordt het echter zijn eerste échte thuiswedstrijd met de Duivels. Tegen Burkina Faso speelde hij al in het Lotto Park, maar straks in het Koning Boudewijnstadion voor bijna 50.000 man. “Ik kijk er enorm naar uit”, zegt hij. “Ook omdat ik amper vijf à tien minuutjes daarvandaan woon, aan station Bockstael. Een paar metrohaltes en ik ben er. (grijnst) Er komen ook veel vrienden kijken.”

En scouts, wie weet. Na één jaar is Mangala nog niet van plan om Forest, dat 13 miljoen euro voor hem betaalde, te verlaten, maar je weet nooit wat een paar knalprestaties met de nationale ploeg teweegbrengen.

Mangala: “Een nieuwe basisplaats bij de Duivels zou goed zijn voor mijn ontwikkeling.” — © BELGA