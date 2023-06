Conner Rousseau openhartig over zijn geaardheid: “Ik worstel ermee. Ik val minstens op mannen en vrouwen”

Conner Rousseau is biseksueel. Dat heeft hij aangekondigd in een video-interview dat hij via zijn Youtubekanaal heeft verspreid. De Vooruit-voorzitter praat voor het eerst uitvoerig over zijn seksuele geaardheid in gesprek van een kwartier met televisiemaker Eric Goens. Rousseau wil er zelf geen term op kleven, maar zegt dat hij “minstens zowel op mannen als vrouwen valt”.

Rousseau beschrijft hoe hij “strugglet (worstelt, red.) met zijn geaardheid”. “Het is iets waar iedereen graag over speculeert. En waar ik zelf al een jaar of drie mee worstel. En zeker als iedereen daar continu naar vraagt. Want het is geen issue hoor, maar je moet het wel zeggen. Dat gaat een jaar, twee jaar, drie jaar. Maar ik merk dat het nu op een punt gekomen is waarbij het me verlamt.”

Sterke kinderwens

Rousseau zegt dat hij het eerst niet bekend wilde maken. “Moest je mij dat vijf jaar geleden gevraagd hebben, zou ik dat niet gezegd hebben. Nu zeg ik dat wel. Waarom heb ik dat nog niet publiek gemaakt? Ik dacht: zolang ik ermee struggle, vind ik niet dat andere mensen daar een affaire mee hebben. En waarom ik struggle? Omdat het het leven echt niet gemakkelijker maakt, niet volledig hetero zijn. Op zijn zachtst gezegd. Zeker als je niet weet waar het leven je nog naartoe gaat brengen. Of als je zoals ik een sterke kinderwens hebt.”

Op de vraag waarom hij het specifiek nu bekendmaakt, op een jaar voor de verkiezingen, antwoordt hij: “Ik heb het gevoel dat ik in een klein lokaal sta waar de muren elke dag dichter tot bij mij komen. Ik hoor ook alle roddels. En ik weet hoe mensen over mij denken zonder dat ze het zeggen. Ik heb ook heel lang gedacht om het niet te vertellen. Tot ik hier nu zit en me opgejaagd wild voel. Omdat heel veel mensen daarover speculeren. Ik snak naar adem en ik hoop dat dit mij op een manier terug wat adem kan geven.” (lees verder onder de foto)

Ook op een post op Instagram doet Rousseau zijn relaas.

Rousseau is er naar eigen zeggen nog niet helemaal uit wat zijn geaardheid nu precies is. Maar al in zijn tienerjaren dacht hij erover na. “Toen ik dertien, veertien, vijftien was, heb ik getennist. Ik herinner me de teleurstelling in mijn papa’s ogen toen ik zei dat ik wilde dansen in plaats van voetballen. Ik ben daar toen op school gigantisch zwaar mee gepest. Ik heb toen heel slechte gedachten gehad. Toen we op bosklassen waren, moesten we allemaal gaan douchen. Men had er niet beter op gevonden om mij vast te houden en mij te fotograferen. Ik ben toen gestopt met dansen...”

Nu Rousseau zijn outing achter de rug heeft, hoopt hij opnieuw op zijn partij te kunnen focussen. “Ik weet dat het komende jaar zeer zwaar zal zijn. Vanuit een soort professionele verantwoordelijkheid denk ik: het is een te grote liability (blok aan het been, red). Ik hoop dat door er een duidelijkheid over te geven dat mensen mij terug met rust laten.”