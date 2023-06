Yves Vanderhaeghe verkiest avontuur in Saudi-Arabië boven KV Oostende, dat ook Rik De Mil en Tom Van Imschoot polste

Yves Vanderhaeghe heeft een opvallende nieuwe uitdaging gevonden. De 53-jarige West-Vlaming is de nieuwe coach van Al Faisaly in Saudi-Arabië. Een terugkeer naar KV Oostende lag ook een tijdje op tafel, maar dat gaat dus niet door.

Bij KV Oostende hadden ze al een tijdje begrepen dat een financiële deal met Yves Vanderhaeghe onmogelijk zou worden. Bovendien wilde de coach graag Gino Caen meebrengen als assistent.

De kustploeg richtte de pijlen afgelopen week al op andere kandidaten, maar kwam van een kale reis thuis. Onder meer Rik De Mil - afgelopen seizoen assistent en interim-coach bij Club Brugge - bracht een bezoek aan KVO, maar het ging niet verder dan dat. Met Tom Van Imschoot - vorig seizoen aan de slag bij Lierse - gingen de onderhandelingen een pak verder en werd er al over een salaris gesproken, maar in laatste instantie sprong dat ook af. Dat was eerder een persoonlijke/familiale keuze van Van Imschoot zelf. Oostende zoekt nu verder de trainersmarkt af. Maandag herbeginnen de trainingen.

Vanderhaeghe wordt al de vierde (!) trainer van Al Faisaly dit kalenderjaar. In het verleden waren ook Marc Brys en Stéphane Demol al aan de slag bij de Saudische club. “Het management van de club bereikte een overeenkomst met de Belgische coach Yves Vanderhaeghe om voor één seizoen het eerste team te leiden”, klinkt het onder meer bij de Saudi’s. “De coach zal aanstaande zondagavond met zijn staf arriveren om de komende periode het programma van het team voor te bereiden.”

Het is voor Yves Vanderhaeghe zijn eerste avontuur in het buitenland. Bij het begin van het afgelopen seizoen stond hij nog aan het roer bij KV Oostende waar hij in oktober plaats moest maken voor Dominik Thalhammer. Eerder was de voormalige Rode Duivel ook al actief bij Cercle Brugge, KV Kortrijk en KAA Gent. Met zijn overstap treedt Vanderhaeghe in de voetsporen van Marc Brys (2012-2013) en Stéphane Demol (2014-2015), die ook ooit actief waren bij de Saoedische club.

Vanderhaeghe zal in Saoedi-Arabië ook Yannick Ferrera tegenkomen, die vorige week een contract tekende bij Al-Riyadh.

Philippe Clement zegt neen tegen Saudi-Arabië

In Saudi-Arabië hadden ze ook Philippe Clement (49) graag zien komen. Met Al Shabab en Al Ahly zijn er al zeker twee Saudische clubs die zich gemeld hebben voor de bij AS Monaco ontslagen coach, maar zij halen hun slag niet thuis. Bij Al Shabab had Clement in de voetsporen kunnen treden van Michel Preud’homme, maar hij heeft momenteel geen oren naar zo’n avontuur en mikt op een mooie club in Europa.