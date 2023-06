Vaarwel Sodexo-cheques: straks betaal je je boodschappen met Pluxee

In België wordt er jaarlijks maar liefst 5,2 miljard euro uitgegeven in de vorm van cheques, zowel diensten- als maaltijdcheques. Een bijzonder lucratieve business dus. En toch is dat onderdeel van de Sodexo Group amper 4 procent van het hele bedrijf, de kernactiviteit van de groep blijft de uitbating van bedrijfsrestaurants. Omdat de groep meer potentieel ziet in de werkbeloningsdivisie trekt ze nu als apart bedrijf en onder een nieuwe naam naar de beurs. Zeg straks dus niet meer Sodexo-kaart, maar wel Pluxee-kaart.

“Met Pluxee willen we echt inzetten op die werkbeloningen”, zegt Sven Marinus, CEO van de Belgische tak. “We zien dat we met de cheques drie partijen ondersteunen: de bedrijven, de werknemers en de lokale economie. We willen daar nog meer op inzetten en nog meer de koopkracht ondersteunen, zeker nu die onder druk staat.”

Door met het eigen bedrijf naar de beurs te trekken wil het bedrijf ook sneller groeien en meer investeren om de digitale trends te kunnen volgen. Het heeft de ambitie om elk jaar 10 procent van zijn omzet te investeren in technologische ontwikkelingen. “Pluxee moet digital first worden. We gaan volledig paperless, zowel voor de maaltijd- als de dienstencheques. De gebruikers gaan ook stelselmatig nieuwe features kunnen ontdekken. Koppelingen met maaltijdbezorgers bijvoorbeeld, opnieuw om die lokale restaurants te ondersteunen.”

Sodexo-bedrijfsrestaurant. — © Walter Saenen

Telewerk

Het is niet de eerste keer dat er gesleuteld wordt aan het merk. Sodexho (Société d’Exploitation Hotelière) werd in 1966 opgericht door Pierre Bellon als een cateringbedrijf aan instellingen, bedrijven, scholen en ziekenhuizen. Maar het is pas in 2008 dat de ‘h’ geschrapt werd. De naamsverandering naar Pluxee zal stelselmatig doorgevoerd worden, te beginnen in Brazilië. België volgt in december van dit jaar. De Franse familie Bellon is nog steeds hoofdaandeelhouder van Sodexo en zal als controlerende aandeelhouder een blijvende rol spelen. Pluxee krijgt wel een eigen bestuur en middelen om zijn eigen strategisch plan uit te werken.

Het is niet verrassend dat Sodexo nu meer wil inzetten op de werkbeloningsdivisie. De bedrijfskantine heeft sinds corona rake klappen gekregen en is nooit meer helemaal op hetzelfde niveau gekomen nu meer en meer mensen weleens telewerken.