Goed nieuws voor Jonge Duivels, domper voor fans: Napoli-ster Khvicha Kvaratskhelia (en Georges Mikautadze) passen voor EK

Khvicha Kvaratskhelia (22) en Georges Mikautadze (22) zullen geen furore maken op het EK voor beloften. Georgië kan op het toernooi niet rekenen op hun absolute sterkhouders. Het duo zal in de plaats daarvan in actie komen tijdens de EK-kwalificatiewedstrijden. Een geluk voor onze Jonge Duivels, een aderlating voor de neutrale en Georgische fans.

Khvicha Kvaratskhelia was dé revelatie in de Serie A deze campagne. ‘Kvaradona’ luidt zijn veelzeggende bijnaam. Die kreeg hij door de manier waarop hij de Napoletanen naar de titel loodste afgelopen seizoen. Ondanks dat velen hem bij de beloftenselectie van Georgië hadden verwacht, zal de kwieke flankaanvaller niet aantreden op het toernooi. Kvaratskhelia geeft de voorkeur aan de EK-kwalificatiematchen tegen Cyprus en Schotland. De wedstrijden met de A-kern genieten duidelijk zijn voorkeur.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bij Georges Mikautadze is dat tevens hetzelfde verhaal. Ook hij zal zijn land niet vertegenwoordigen op het EK. De 22-jarige spits van Metz deelde op Instagram mee dat hij door zijn drukke schema niet zal aantreden op het beloftentoernooi. De meesten van ons kennen de Georgiër van zijn periode bij Seraing. Hij scoorde 36 keer in 57 matchen in de Jupiler Pro League. En ook dit seizoen is Mikautadze goed op dreef. Hij wist in veertig wedstrijden 24 keer de weg naar doel te vinden. De aanvaller geniet dan ook interesse van enkele grote clubs, waaronder Juventus en AC Milan.

LEES OOK. Voetbalbond stelt alles in het werk om nieuwe linksachter voor de Rode Duivels te vinden