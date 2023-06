Duitsland verhoogt tol voor vrachtwagens

In Duitsland heeft de regering woensdag besloten om de tol voor vrachtwagens, de zogenaamde Maut, te verhogen. Dat melden Duitse media. Het parlement moet wel nog stemmen over het wetsvoorstel dat de industrie een stimulans wil geven om over te schakelen op klimaatvriendelijke voertuigen.

De extra inkomsten van de tol moeten vooral ten goede komen aan het spoor en de scheepvaart. Die sectoren hebben dringend grote investeringen nodig om te moderniseren. De Belgische transportfederatie Febetra trekt in twijfel of een verhoging van de tol wel een effect zal hebben op de ‘modal shift’, waarbij het vervoer van goederen van de weg wordt gehaald.

“Het is een illusie”, klinkt het bij Febetra. “Kijk naar wat er gebeurde nadat de kilometerheffing werd ingevoerd. Dat had geen impact op de ‘modal shift’. Een groot deel van het transport blijft nu eenmaal via de weg lopen.” De verhoging in Duitsland zal verder volgens Febetra een effect hebben op alle Belgische transporteurs die rijden op Duitsland. “Dat zijn er echter elk jaar minder en minder, omwille van de hoge loonkosten hier”, aldus nog de federatie.

Met de verhoging van de tol zou de Duitse staat haar opbrengsten bijna zien verdubbelen; van 7,4 miljard euro naar 15 miljard euro. Over een viertal jaar, zouden de inkomsten kunnen stijgen tot 30 miljard euro. Concreet zou de prijs stijgen voor vrachtvervoer van 18,6 cent per kilometer naar rond de 35 cent per kilometer.

De logistieke sector reageert dan ook gemengd in Duitsland. Groene politici en spoorfederaties zoals Allianz pro Schiene zijn opgelucht, de anderen iets minder. De transportsector wil liever wachten met dergelijke maatregelen tot er meer emissievrije vrachtwagens zijn en een betere bijbehorende tank- en laadinfrastructuur. Emissievrije vrachtwagens worden namelijk vrijgesteld van de CO2-taks.

Thomas Bareiß, woordvoerder van het transportbeleid van de CDU/CSU-fractie, stelt dat middelgrote firma’s gebruikt worden als melkkoe. “Producten zullen zo nog duurder worden voor gewone mensen omdat bedrijven de kosten zulen doorrekenen”, aldus het conservatieve CDU.