Turkije roept Zwitserse ambassadeur op het matje over brandende Erdogan-pop

Turkije heeft de Zwitserse ambassadeur donderdag op het matje geroepen. Dat heeft het Turkse staatspersagentschap Anadolu meegedeeld. De ambassadeur moest tekst en uitleg verschaffen over een pop van de Turkse president Erdogan, die woensdag in de Zwitserse stad Zürich in brand gestoken zou zijn.

Volgens Anadolu had een groep demonstranten woensdag in Zürich spandoeken bij met daarop de slogan “Dood Erdogan”, en staken ze een Turkse vlag en een Erdogan-pop in brand. Officieel klonk het dat er sprake was van “provocaties tegen Erdogan en de Turkse vlag”.

De Zwitserse ambassadeur werd gevraagd om het “onacceptabele” protest te onderzoeken.