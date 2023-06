Kylian Mbappé bevestigt brief aan bestuur, maar lacht reacties daarop weg: “Bij PSG blijven is mijn enige optie”

Kylian Mbappé (24) heeft donderdag tijdens een persmoment bevestigd dat komend seizoen bij PSG blijven zijn “enige optie” is. De Franse superster reageerde duidelijk op de vragen omtrent zijn toekomst, die de kop op staken nadat een brief van hem aan het clubbestuur aan het licht kwam.

Mbappé zit met de Franse nationale elf in het Portugese Faro. Vrijdag staat immers de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar op het programma. Logischerwijs kreeg hij een vraag over zijn werkgever Paris Saint-Germain voorgeschoteld, nu deze week is gebleken dat hij de Parijse club eind volgend seizoen wil verlaten. “Ik heb daar al op geantwoord en toen heb ik gezegd dat ik komend seizoen bij PSG wil blijven. Dat is mijn enige optie. Ik had niet gedacht dat een brief voor zoveel commotie zou zorgen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De toekomst van de 24-jarige aanvaller in de Franse hoofdstad is hoogst onzeker. Hij heeft er nog een contract tot 2024, maar wil dat (momenteel) niet verlengen, waardoor PSG hem komende zomer transfervrij dreigt kwijt te spelen. Als de club dat scenario wil vermijden, dient Mbappé deze zomer verkocht te worden.

De Franse international maakte in de zomer van 2018 de overstap van AS Monaco. Een seizoen eerder speelde hij al op huurbasis in Parijs. Mbappé wordt al enkele jaren veelvuldig gelinkt aan Real Madrid, maar koos in mei vorig jaar toch voor een verlengd verblijf van twee seizoenen in de Franse hoofdstad. Volgens Mbappé bracht hij de club vorige zomer al op de hoogte van zijn plannen om Parijs in 2024 te verlaten. Desondanks staat er een optie voor een extra seizoen in zijn contract, maar die wenst de aanvaller dus niet te activeren.