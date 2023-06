Hoe de ‘coming-out’ video van Conner Rousseau tot stand kwam en waarom wij er niet voor betalen

De openhartige video die Conner Rousseau heeft gedeeld over zijn geaardheid was duidelijk geen spontane ingeving. Het interview werd vakkundig geleid en in beeld gebracht door reportagemaker Eric Goens, die het vervolgens te koop aanbood bij alle redacties.

Dat Rousseau samenwerkte met Eric Goens is geen toeval. De twee kennen elkaar al langer. In 2021 passeerde de Vooruit-voorzitter in ‘Het huis’, het bekende human interest-programma van Goens op VRT1. Daar sprak Rousseau 24 uur lang over zijn politieke blitzcarrière en zijn privéleven, maar niet over zijn seksualiteit.

Goens en Rousseau hielden een goede verstandhouding over aan de aflevering. De laatste maanden zagen ze elkaar opnieuw regelmatig. De reportagemaker is Rousseau aan het volgen in het kader van een nieuwe documentaire. Het is tijdens één van die ontmoetingen dat er besloten werd een aparte video op te nemen over de geaardheid van Rousseau bij de Vooruit-voorzitter thuis. Goens zegt daarvoor niet betaald te zijn door de partij Vooruit.

LEES OOK. Hoe aangroeiende geruchten over zijn privéleven Conner Rousseau tot deze videoboodschap brachten

De video, die ook op YouTube verscheen, werd donderdag te koop aangeboden aan alle grote mediahuizen in Vlaanderen, ook aan onze redactie. We zijn daar niet op ingegaan en verwijzen dus enkel door naar het YouTube-kanaal waar het gepost werd. Enerzijds omdat het sowieso hoogst ongebruikelijk is om te betalen voor de communicatie van een politicus. Anderzijds omdat Conner Rousseau geen andere interviews geeft en het dus onmogelijk is om bijkomende, kritischer vragen te stellen.

Ook de Vlaamse Vereniging van Journalisten is van mening dat het niet gepast was om te betalen voor de video. “Het principe is dat er niet betaald wordt voor informatie, tenzij het gaat om een kostendekkende vergoeding”, aldus nationaal secretaris Pol Deltour.