Kustwacht deelt beelden van migrantenboot die kapseisde voor Griekse kust: “Mogelijk meer dan 500 doden”

Op de boot die dinsdagnacht is gezonken voor de Griekse kust, zaten mogelijk 750 mensen. Volgens een overlevende zaten er ook 100 kinderen in het ruim. “De kans om nog levenden te vinden, is minimaal”, klinkt het bij de Griekse kustwacht.

lm, jvh Bron: The Guardian, BBC, NOS

Terwijl reddingswerkers hun zoektocht naar overlevenden donderdag verderzetten, heeft de Griekse kustwacht beelden verspreid van de vissersboot vol migranten die dinsdag verging voor de Griekse kust. Daarop is te zien dat het dek bomvol mensen stond, zonder een spoor van reddingsvesten. Volgens een overlevende “zaten er ook honderd kinderen in het ruim”.

Officieel zijn er 78 doden, maar de kustwacht vreest dat dat aantal kan oplopen tot meer dan 500 doden. “De kans om nog meer mensen levend te vinden, is minimaal”, zei een gepensioneerde admiraal van de Griekse kustwacht tegen de Griekse openbare omroep RTE. “Dit soort oude vissersboten zijn drijvende doodskisten.”

“Dit zou de grootste ramp op zee uit de Griekse geschiedenis kunnen worden”, zei ook Stella Nanou van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Ook het honderdtal overlevenden – veelal mannen uit Afghanistan, Pakistan en Syrië – zijn er slecht aan toe. Ze waren uitgedroogd en verbrand door de felle zon. “Sommigen waren in shock en vielen flauw terwijl ze aan land kwamen.”

Hulp geweigerd

De boot was vertrokken in de Oost-Libische havenstad Tobroek, zo’n 350 kilometer ten zuiden van Kreta. Artsen die met overlevenden spraken, vertellen dat de migranten elk tussen de 4.000 en 6.000 dollar betaalden voor een plaats op het schip. Griekenland was echter niet het doel, wel Italië.

Het schip was volgens de Griekse kustwacht dinsdagmiddag al gespot door een vliegtuig van de Europese grenswacht Frontex, dat het schip urenlang volgde. Zo’n twaalf uur voor de ramp zou voor het eerst al contact gelegd zijn met de opvarenden. Zowel de autoriteiten als schepen in de buurt boden volgens de kustwacht hulp aan. De migranten kregen eten en drinken, maar verdere hulp sloegen ze af.

© REUTERS

Kritiek op optreden kustwacht

Er klinkt inmiddels her en der kritiek op het optreden van de Griekse kustwacht, die volgens sommigen had moeten ingrijpen. Volgens een woordvoerder was de kustwacht naar eigen zeggen echter bang dat het overvolle schip zou kapseizen als reddingsschepen het te dicht zouden naderen. De kustwacht zou het schip ook zijn blijven volgen vanop een afstandje.

Dinsdagnacht zou de boot echter motorpech hebben gekregen, waardoor er paniek ontstond. Mogelijk belandde het schip door die bewegingen op zijn zijkant, schrijft de Griekse krant Ekathimerini. Het schip zonk vervolgens snel: in zo’n tien tot vijftien minuten.

De Griekse autoriteiten hebben inmiddels negen personen opgepakt op verdenking van “illegale mensenhandel. Het gaat om negen mannen met de Egyptische nationaliteit, onder meer de kapitein van de boot.