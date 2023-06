Gedaan met verre verplaatsingen naar Virton: hoogste amateurafdeling splitst vanaf 2024-2025 in Vlaamse én Waalse tak

De voorbije week zaten Voetbal Vlaanderen en zijn Waalse tegenhanger ACFF samen over de nieuwe regels richting het seizoen 2024-2025. Enkele opvallende nieuwigheden: extra regels over het aantal (belofte)spelers per U23-team, en vooral de splitsing van de hoogste amateurafdeling in een Vlaamse en Waalse afdeling.

Zondag vergaderden de teams uit eerste nationale over het voorstel tot splitsing in een tak Voetbal Vlaanderen en een tak ACFF (Wallonië). Voor alle duidelijkheid: dat voorstel werd door beide bonden inmiddels ook goedgekeurd, maar bij de clubs uit de hoogste amateurafdeling viel dat niet in goede aarde. “Het heeft gewoon iets om effectief nationaal te spelen”, aldus Roel Grant, bestuurder bij KSK Heist.

Verplaatsingen naar pakweg Olympic Charleroi of het uit 1B gedegradeerde Virton zijn nochtans niet bij de deur. “Maar Virton is echt wel een uitzondering”, zegt Grant. “Geef toe: als we naar Winkel Sport of Knokke moeten, zijn we toch ook een tijdje onderweg? De supporters maken er dan gewoon een weekendje aan zee van.”

Roel Grant, bestuurder bij KSK Heist. — © Joren De Weerdt

Zesde provincie beslist

Maandag kwamen alle Vlaamse nationale amateurteams (van 1ste tot 3de afdeling) samen in Wolvertem. Daarbij ging het niet alleen om de splitsing van 1ste nationale. “We hebben ook de belofteteams in de nationale reeksen geëvalueerd”, zegt Jorg Keldermans, voorzitter van VACHA (vereniging van Vlaamse amateurclubs). Eén van de grootste pijnpunten: de financiële lasten van amateurclubs gingen de hoogte in.” In het seizoen 2021-2022 speelden er ‘maar’ 16 teams in 2de afdeling VV B. Dat werden er het afgelopen seizoen 18. “Waardoor teams meer verplaatsingen moesten maken en minder omzet draaiden wanneer een belofteteam langskwam. Maar ze moesten wel meer premies betalen aan hun spelers. Om aan de grieven van de amateurclubs te voldoen, bedachten de profclubs een nieuw plan, met een hogere financiële tegemoetkoming (een variabel bedrag, red.) voor amateurclubs en extra regels voor U23-ploegen.”

Let wel: de splitsing van 1ste nationale was een voorstel van Voetbal Vlaanderen. Keldermans: “Voor de clubs uit tweede en derde is dit een extra opportuniteit, maar ik begrijp dat clubs uit eerste niet altijd even gelukkig zijn.”

Op de vergadering van maandag werd het voorstel alvast goedgekeurd door de Vlaamse amateurclubs. Dinsdag stemden de Waalse zesde provincie (de interprovinciale teams van ACFF) ook in met het voorstel. “Een meerderheid van onze teams stond positief tegenover het voorstel om verder te gaan met een 1ste nationale ACFF”, aldus Patrice Sintzen, coördinator bij ACFF.

Extra regels voor beloftespelers

Ook bedacht de Pro League al extra regels voor de belofteteams. “Dit seizoen passeerden er bij sommige U23-teams 40 à 45 spelers, zowel uit de A-ploeg als jongere spelers”, gaat Keldermans verder. Denk bijvoorbeeld maar aan de wedstrijd Hoogstraten - Young Reds, waar zomaar eventjes zes spelers die minuten maakten bij het A-team ook meespeelden bij de beloften. “Daarom formuleerde de Pro League het voorstel om maximum dertig spelers op te nemen in de kern én mogen deze jongens maar voor één elftal per weekend spelen.” Nu waren er situaties dat een speler twintig minuten inviel voor het A-elftal en een dag later een match volmaakte bij de beloften.

Hoogstraten - Young Reds. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Ook situaties als bij FC Luik – Jong Gent zullen niet meer voorvallen. Doordat bijna alle spelers van Jong Gent internationale verplichtingen hadden, miste de club een volledig elftal. Uiteindelijk werd het 4-1 voor FC Luik. Keldermans: “Wanneer er vijf spelers van een elftal opgeroepen worden voor hun nationale ploeg, wordt de wedstrijd uitgesteld.”

Deadline 30 juni

Gaan deze regels er meteen komen? Dan moeten de verschillende voetbalbonden nog hun huiswerk maken: naast Voetbal Vlaanderen en ACFF moet ook de Pro League nog zijn fiat geven over de nieuwe regels, wat betreft de U23-spelers. De algemene vergadering van de Pro League bespreekt dit op 20 juni. Zij hebben geen beslissingsrecht over de splitsing van 1ste nationale: dat is iets voor Voetbal Vlaanderen en ACFF.

Een werkgroep van Voetbal Vlaanderen én ACFF zit momenteel samen om voor eind deze maand de nieuwe regels uit te werken: hoeveel teams gaan er per reeks spelen, wat met promotie/degradatie, aan welke voorwaarden gaan clubs moeten voldoen… “Dat moet voor 30 juni in orde komen: voor de voetbalbond begint het nieuwe seizoen (2023-2024) op 1 juli 2023 en dáárvoor moet er duidelijkheid zijn, anders moeten we nog een jaartje wachten”, aldus Keldermans. Een ding is alvast zeker: de ploeg die kampioen speelt in de Vlaamse/Waalse 1ste nationale, promoveert naar de Challenger Pro League. Mits geldige licentie, uiteraard.