“De meest krankzinnige match die ik ooit meemaakte”: de vorige keer tegen Oostenrijk ging het van 2-3 naar 4-4 in vijf minuten

Een EK-kwalificatiematch tegen Oostenrijk? Dat herinnert België aan een doldwaze interland, een enorme ontgoocheling ook voor de toekomstige Gouden Generatie. Op 12 oktober 2010 bogen de Rode Duivels in het slot tegen Oostenrijk nog een 2-3 achterstand om in een 4-3 voorsprong, maar in de 94ste minuut slikten ze nog de 4-4. Die punten kwamen de Belgen later tekort om Euro 2012 nog te kunnen halen. Een reconstructie met de Chiquita bananen van Legear, de kont van Hazard en optimist Leekens.

Jürgen Geril