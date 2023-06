Van Vandenbroucke mogen we drie dagen ziek zijn zonder briefje

We hebben sinds een half jaar geen ziektebriefje meer nodig als we één dag ziek zijn. Regeringspartijen Groen en Vooruit willen daar drie dagen van maken, maar krijgen tegenwind van werkgevers én van artsen.

Huisartsen vragen al langer om minder administratie, en de regering bereikte er vorig jaar een compromis over: sinds november is het niet meer nodig je werkgever een ziektebriefje te bezorgen als je één dag ziek bent.

Het leidt nog altijd tot grote onvrede bij werkgeversorganisaties. Zij horen bij hun achterban dat er werknemers zijn die daar misbruik van maken – vier dagen vakantie nemen en zich op de vijfde dag ziek melden, bijvoorbeeld. Maar de meeste mensen deugen: uit de algemene cijfers blijkt dat het net tot minder ziektedagen leidt. Werknemers blijven wel iets vaker één dag thuis, maar gaan gemiddeld sneller weer aan het werk, waardoor het aantal ziektedagen daalt.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) pleit er nu voor het doktersbriefje meteen voor drie dagen overbodig maken. Coalitiepartner Groen pleitte daar vorig jaar al voor, maar de ene dag was het compromis.

“Het huidige systeem is vooral een last voor huisartsen en het werkt eigenlijk averechts”, zegt Vandenbroucke (Vooruit) daarover. “Overbodige paperasserij moeten we vermijden voor die huisartsen. Je moet niet voor het minste een papiertje gaan vragen bij de dokter, die mensen zijn overbelast.”

Eerder deze week bracht het Nieuwsblad nog het verhaal van Andrei, die herstelt van kanker maar geen huisarts vindt. “Minder attesten uitschrijven, betekent meer ruimte in de agenda voor patiënten die hulp zoeken”, zegt vicepremier Petra De Sutter (Groen). “Met een wachtzaal vol zieken is er geen tijd voor formaliteiten.”

Vrees voor fraude

Maar de werkgevers gruwen bij de gedachte. Het zet de deur open voor misbruik, zegt zelfstandigenorganisatie NSZ. “Onterechte afwezigheden moeten bestreden kunnen worden”, zegt Danny Van Assche van Unizo. “We willen voorkomen dat kort verzuim leidt tot een verstoring van de arbeidsorganisatie en dat de werklast belandt bij de collega’s en de werkgever.”

“Absenteïsme kost werkgevers handenvol geld. Het werk moet worden uitgesteld of herverdeeld over andere personeelsleden. Dat heeft mogelijk een impact op de dienstverlening aan de klant en is ook nadelig voor de werksfeer. Vandaag is het ziektebriefje het enige instrument om mogelijke fraude te voorkomen.”

Artsenvereniging BVAS, zelf aangesloten bij Unizo, sluit zich aan bij de kritiek. “De eerste klachten kunnen een indicatie zijn dat er iets meer aan de hand is”, zegt BVAS-voorzitter en huisarts Jos Vanhoof. “Wie het doktersbezoek uitstelt omdat een ziektebriefje niet meer nodig is, neemt het risico dat de aandoening verergert. Het is de expertise van de arts om in samenspraak met de patiënt te beslissen of thuisblijven al dan niet nodig is.”

“Zelfzorg kan volstaan”

Huisartsenvereniging Domus Medica is wél voorstander van de maatregel. “Iedereen met gezondheidsklachten blijft welkom bij de huisarts”, zegt voorzitter Jeroen van den Brandt. “Maar burgers weten meestal wel dat zelfzorg kan volstaan bij een milde luchtweginfectie of diarree. Het heeft geen zin dan in de wachtzaal te zitten om vervolgens te horen dat ze moeten uitzieken.”

Hoe de regeling er concreet zou gaan uitzien, is voorlopig een zinloze vraag. Want een meerderheid binnen de regering vonden Groen en Vooruit nog niet. “Er is veel weerstand bij werkgevers, maar ik denk dat ze zich vergissen”, zegt Vandenbroucke. “Ik heb hen gevraagd mij meer cijfers te bezorgen, laat ons naar de feiten kijken. Ik blijf hiervoor gaan.”