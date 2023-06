Rechts-extremistische Tomas B. opnieuw naar rechtbank voor het oprichten van een privémilitie

Tomas B., kopstuk van de neonazistische groepering Bloed, Bodem, Eer en Trouw, staat vrijdagochtend met zestien kompanen terecht voor de correctionele rechtbank van Oudenaarde. Ze worden ervan verdacht in 2020 in Geraardsbergen een privémilitie te hebben opgericht en hadden volgens onze info ook verboden wapens.

B. is geen onbeschreven blad. De man dweept met ultrarechtse ideeën, plande met Bloed, Bodem, Eer en Trouw terreuracties waarvoor hij effectief veroordeeld werd en is nu actief als bezieler van Project Thule. Ook in Nederland liep hij al een veroordeling op. En in 2020 was het weer prijs, dit keer voor feiten in Geraardsbergen.

Vrijdag is de inleiding en zal er een datum afgesproken worden wanneer de pleidooien plaatsvinden. Dat het geen gewone zitting wordt, blijkt uit het feit dat de metaaldetector gebruikt zal worden, en er extra politie aanwezig zal zijn. (pma)