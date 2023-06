Bijna 30 procent van treinstoeltjes mist airco: “Hitte wordt al snel ondraaglijk”

Er rijden nog altijd treinen rond die ouder zijn dan 40 jaar, blijkt uit cijfers die Van den Bergh opvroeg bij minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). Nochtans wilde de NMBS sommige types al eind vorig jaar uit dienst halen, maar het is wachten op de levering van een lopende bestelling.

“Verschillende reizigers klagen de jongste dagen over treinstellen die meer als een bakoven aanvoelen dan een comfortabel vervoermiddel”, zegt Van den Bergh. “Met temperaturen boven 30 °C en oude treinstellen zonder airco zijn die klachten niet verrassend. Dit houdt risico’s in voor de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van de reizigers. Om nog te zwijgen van modern comfort, wat een treinreiziger anno 2023 wel mag verwachten.”

Hij pleit voor verdere investeringen in modernere treinstellen mét klimaatregeling. Ook spoorvakbond OVS kloeg eerder deze week de toestanden in hete treinen aan via een open brief. “Het gebrek aan een frisse bries in de drukkende hitte werd al snel ondraaglijk voor zowel het personeel als de reizigers. Maar we moesten blijven rijden, omdat er geen andere optie was. Dit soort malaise is, in een veelvoud ervan, dagelijkse kost geworden.”

De NMBS laat weten dat op dit moment bijna 30 procent van de zitplaatsen het zonder airco moeten stellen. Tegen 2026 zal dat nog 20 procent zijn, tegen 2032 nul. De treinen zonder airco worden wel ingezet op de minst bezette lijnen en als P-trein, die maar twee ritten per dag doen. (kba,wer)