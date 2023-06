Spanje klopt Italië in gezapige halve finale en staat voor de tweede keer op rij in de finale van de Nations League

Een opvallende naam in de basis bij Spanje: Rodri. De enige doelpuntenmaker van de Champions League-finale stond amper vijf dagen (en heel wat festiviteiten) later alweer 90 minuten op het veld. Op en top prof zijn, heet dat dan. In de tweede helft tegen Italië lag hij zelfs aan de basis van de winning goal.

De wedstrijd begon met een verschrikkelijk nonchalante actie van Italië-doelman Gigi Donnarumma. Yéremi Pino, 20-jarige flankaanvaller van Villarreal, nam het cadeautje met plezier in ontvangst en zette de Spanjaarden na drie minuten al op voorsprong. Nog geen tien minuten later kregen de Italianen dan weer een cadeautje. Van de scheidsrechter dan. Die gaf de azzurri een penalty voor een aangeschoten bal - een keiharde volley van Zaniolo die niet eens richting doel ging. Immobile miste niet, 1-1.

Verder was de halve finale een typische eindeseizoenswedstrijd. Spanje wilde het tempo enigszins opvoeren, maar echt doorduwen lukte niet. In minuut 88 kwam daar dan toch de winning goal via Joselu die snel reageerde op een afgeweken schot van… Rodri. Spanje speelt zondagavond om 20.45 uur de finale tegen Kroatië in De Kuip in Rotterdam.

© REUTERS

© REUTERS