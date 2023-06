Nieuwe Finse regering gevormd: rechtse antimigratiepartij grijpt de macht

Petteri Orpo, die de Finse parlementsverkiezingen in april heeft gewonnen, heeft donderdag de vorming van een nieuwe regering aangekondigd. Die zal volgens de Finse openbare omroep Yle bestaan uit Orpo’s conservatieve Nationale Coalitiepartij, de rechts-populistische antimigratiepartij Finnenpartij, de Zweedse Volkspartij in Finland en de Christendemocraten.

De nieuwe coalitie heeft een meerderheid van 108 zetels op 200 in het parlement.

“Ik ben trots op het goede programma en het resultaat van de onderhandelingen”, verklaarde Orpo. “Op alle vragen hebben we een antwoord gevonden”, voegde hij eraan toe op een persconferentie in de Finse hoofdstad Helsinki, in aanwezigheid van de andere partijvoorzitters. De bedoeling van de nieuwe regering is “orde op zaken te stellen” in het land.

Over de concrete plannen van de nieuwe regering wordt pas vrijdag klare wijn geschonken. Ook over de ministerportefeuilles is nog niets meegedeeld. Orpo trok naar de verkiezingen met als belangrijkste belofte een besparingsprogramma van 6 miljard euro.

De regeringsonderhandelingen duurden zeven weken, wat langer is dan normaal voor de Finse politiek, naar verluidt omdat er onenigheid was over het klimaatbeleid en de migratiepolitiek. “We hebben meningsverschillen gehad over bepaalde punten en ik ben zeker dat we er nog zullen hebben, maar wat ons verbindt is dat we Finland op orde willen hebben”, aldus Orpo.

De rechtse en eurosceptische Finnenpartij heeft al eens deel uitgemaakt van de regering, tussen 2015 en 2018. Bij de jongste verkiezingen haalde ze een recordscore van ruim 20 procent.