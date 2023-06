Na de incidenten van vorige zomer: Chiro, scouts en co. lanceren charmeoffensief in populaire kampgemeenten

Een alcoholverbod in vier Waalse gemeenten voor jeugdkampen, verschillende klachten van overlast en als toppunt een scoutsgroep uit Wilrijk die naar de Raad van State trok nadat ze van de burgemeester van La Roche het bevel hadden gekregen om op te krassen. Geen kampzomer zo bewogen als die van 2022.

Komende zomer staan opnieuw 400.000 kinderen en jongeren te trappelen om – vooral – richting Ardennen te trekken. En het belooft nog drukker te worden dan de vorige jaren. Door de hervorming van de schoolvakanties in Wallonië vindt 66 procent van de zomerkampen plaats tussen 16 en 23 juli. “We moeten ons realiseren dat het serieus druk op de ketel kan geven”, zegt Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Kampvuur

Om te vermijden dat het opnieuw klachten regent, hebben álle Belgische jeugdbewegingen samen een charmeoffensief ingezet. Sinds begin juni zijn vertegenwoordigers van de verschillende federaties op de koffie geweest bij de burgemeesters van de populairste kampgemeenten. Vooral in de Ardennen, maar ook Vlaamse als Pelt en Wetteren.

“We hebben gevraagd wat hun ervaringen waren met de jeugdkampen en daaruit bleek vooral dat de communicatie tussen de kampgroepen en alle andere betrokkenen beter moet”, zegt Van Reusel. “We vragen de jeugdgroepen om op voorhand of bij de start van een kamp contact op te nemen met de gemeente, de boswachter, de terreinverhuurder, de buurtbewoners, enzovoort. Dat die gasten dan kunnen zeggen: Oké, wij komen met een groep van twintig verkenners, willen een kampvuur aansteken, enzovoort. En dat ze daar concrete afspraken over maken.”

De uniformgids. — © rr

De gemeenten kregen ook een pamflet met daarin een ‘uniformgids’, een overzicht van welk uniform bij welke jeugdbeweging past, met ook telkens een contactpersoon. “Als er een bezorgdheid is, kan de gemeente dan contact opnemen met de koepel voor begeleiding of bemiddeling”, zegt Van Reusel. “Zo moeten ze niet in paniek een alcoholverbod uitvaardigen of de politie erbij halen. Zo’n jeugdgroep is geen invasie van ordeverstoorders, maar een groep kinderen die plezier willen maken. Alleen moeten ook zij rekening houden met de omgeving.”

Algemene richtlijnen over alcoholgebruik, geluidsoverlast, afvalverwerking, enzovoort zijn nu niet gemaakt. Wel is er nog een kampcharter in de maak dat voor heel België moet gelden. Dat zal pas klaar zijn voor de zomer van 2024. “Het kampcharter is een werk van lange adem”, zegt minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V).