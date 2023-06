Een chic diploma, maar niemand die hen nodig heeft: waarom Chinese jongeren bizarre foto’s online gooien

Ze liggen op de grond, met hun afstudeerhoed over het gezicht. Ze fotograferen zichzelf terwijl ze hun diploma symbolisch in de vuilnisbak gooien. Of ze kruipen gewoon zelf in de vuilnisbak. Het afstudeermoment staat voor Chinese studenten doorgaans gelijk aan een foto van een vrolijk in de lucht gegooide hoed. Maar Radii, een website gespecialiseerd in Chinese jongerencultuur, ziet dit jaar opvallend veel absurde, donkere afstudeerfoto’s.

Studenten fotograferen zichzelf plat op de grond liggend. — © rr

De toekomst lacht niet meer

De toekomst lacht de 12 miljoen afstuderende universiteitsstudenten dan ook niet toe. Ze zijn allemaal aan de studie begonnen in de overtuiging dat een diploma hen met zekerheid een mooie toekomst zou bezorgen. Maar ze komen nu terecht in een economie die hen niet nodig heeft. De cijfers over jeugdwerkloosheid verbreken de jongste maanden records, in april was sprake van 20,4 procent. Het gevolg is dat er voor veel studenten niets anders opzit dan ver onder hun diploma aan de slag te gaan. Het alternatief is eindeloos te blijven jagen op die onbereikbare job.

Of ze gaan voor “plat liggen”, een populaire tegenbeweging tegen de cultuur van keihard werken. De “platliggers” streven niet naar een huis, een auto of een huwelijk. Ze kiezen een zo passief mogelijke levensstijl. Het is een attitude die veel weerklank krijgt op sociale media, maar volgens onderzoek blijft de overgrote groep van de Chinese jongeren toch moeizaam streven naar meer.

De Chinese overheid heeft de hoge werkloosheid grotendeels te danken aan het beleid onder Xi Jinping. — © AP

Rem op techbedrijven

Die hoge jeugdwerkloosheid komt niet uit de lucht vallen. Het gerenommeerde Foreign Policy legt de schuld grotendeels bij de Chinese overheid, die zwaar heeft opgetreden tegen onder meer bouwfirma’s en techbedrijven, omdat die te machtig werden. Alibaba alleen al schrapte vorig jaar 15.000 jobs. Terwijl dat soort bedrijven normaal veel hoogopgeleide jongeren aanneemt. Bovendien heeft het harde covid-beleid veel kleine en middelgrote bedrijven overkop doen gaan. Daarnaast is er gewoon een economische mismatch. Al die werkloze jongeren hebben flink doorgestudeerd. Maar de Chinese maakeconomie heeft vooral nood aan arbeiders, zeker nu veel ouderen met pensioen vertrekken. Tegen 2025 zouden er 30 miljoen vacatures zijn in de industrie.

Een beeld dat de Communistische Partij zelf verspreidde over de verplichte relocatie van studenten naar het platteland in de jaren ‘60.

Angst voor protest

Binnen de Communistische Partij vrezen ze dat al die jonge onzekerheid ook tot protest zal leiden. In 1989 was de werkloosheid al eens de aanleiding voor de protesten op Tiananmen. Maar het ontbreekt de Chinese leiders aan creativiteit bij het zoeken naar oplossingen, en dus grijpen ze terug naar de oude recepten. De staatsmedia roepen jongeren op om “de mouwen op te stropen”. President Xi Jinping herinnerde de jeugd aan zijn eigen lijden tijdens de Culturele Revolutie van Mao. De boodschap: bijt door. Een provinciebestuur lanceerde zelfs het plan om 300.000 afgestudeerden naar het platteland te sturen “om dat te verjongen”. Plots was de geest van Mao weer heel dichtbij.

