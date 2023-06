Vijftien doden bij botsing in centrum van Canada

Bij een zwaar verkeersongeval in het centrum van Canada, bij de stad Carberry in de provincie Manitoba, zijn vijftien doden en tien gewonden gevallen. Dat bevestigt de politie.

Het ongeval gebeurde op een kruising van Highway 5 met Highway 1, van de Trans Canada Highway, de snelweg die het hele land doorkruist. Donderdag even voor de middag kwamen daar een vrachtwagen en een bus met elkaar in botsing, waarna die laatste vuur vatte.

Op de bus zaten ongeveer 25 mensen, voornamelijk senioren uit Dauphin en omgeving. Vijftien personen zijn overleden, tien anderen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Dat meldt politiechef van RCMP Manitoba Rob Hill.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en er werden onder meer helikopters ingezet om gewonden te vervoeren. De ziekenhuizen hanteren code oranje wegens het hoge aantal slachtoffers.

De bus was onderweg naar een casino in Carberry. De politie is nog bezig alle nabestaanden te contacteren. “Ik wil erkennen dat er veel mensen in Dauphin en de omliggende gebieden zijn die in spanning wachten op nieuws over een dierbare”, zei politiechef Hill. “Aan al die wachtenden: ik kan me niet voorstellen hoe moeilijk het is om niet te weten of de persoon van wie je het meest houdt vanavond thuiskomt.”

“Het was verschrikkelijk”

Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niets bekend. Wangedrag en een “crimineel element” in het onderzoek worden niet uitgesloten.

Getuigen beschrijven dat ze veel rook zagen en dat van de bus bijna niets meer overbleef. “Ik kan het niet beschrijven, want ik heb nog nooit zoveel vlammen en zo’n ongeluk gezien”, vertelde Nirmesh Vadera, die in de buurt van het ongeval aan het werk was. “Mensen probeerden zichzelf te redden en medisch personeel, brandweerpersoneel – ze hielpen hen eruit te komen. Het is moeilijk te beschrijven, maar het was verschrikkelijk.”

Canadees premier Justin Trudeau reageerde op het “ongelofelijk tragische” nieuws via Twitter. “Ik betuig mijn diepste medeleven aan degenen die vandaag dierbaren hebben verloren en ik houd de gewonden in mijn gedachten. Ik kan me de pijn die de getroffenen voelen niet voorstellen – maar Canadezen zijn er voor jullie.”

Het gaat om één van de dodelijkste ongevallen in de Canadese geschiedenis, na de botsing in 2018 van een truck met een bus jonge hockeyspelers. Daarbij vielen toen zestien doden.

