Virgin Galactic start eind juni met commerciële ruimtevluchten

De eerste vlucht ‘Galactic 1’ is voorzien tussen 27 en 30 juni. Met de eerste vlucht gaan drie mensen mee: leden van de Italiaanse luchtmacht. Zij zullen wetenschappelijke experimenten rond microzwaartekracht uitvoeren.

In augustus zou een tweede vlucht georganiseerd worden, waarna het de bedoeling is om maandelijks de ruimte in te gaan. Dat is nodig om de onderneming rendabel te maken. Zo’n 800 mensen kochten al een biljet voor een toeristische ruimtevlucht.

Vertragingen

Virgin Galactic, dat in 2004 werd opgericht in Californië, had de voorbije jaren nog te kampen met technische problemen die de opstart hebben vertraagd. Maar na een laatste testvlucht in mei en een aantal routine-inspecties van de shuttle, is men nu klaar voor de commerciële lancering.

Het nieuws stuurde het aandeel van Virgin Galactic 40 procent hoger.