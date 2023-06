Chinese president Xi ontvangt Bill Gates in Peking

De Amerikaanse ondernemer en filantroop Bill Gates gaat op bezoek bij de Chinese president Xi Jinping in Peking. Het wordt de eerste ontmoeting in jaren van Xi met een buitenlandse zakenman.

Gates arriveerde woensdag in Peking, voor het eerst sinds 2019. De medeoprichter van Microsoft en filantroop gaf er een toespraak aan het Global Health Drug Discovery Institute, over de rol die technologie kan spelen in de uitdagingen waar de gezondheidszorg wereldwijd voor staat. De topman van de Bill & Melinda Gates Fondation verbond er zich ook toe 50 miljoen dollar te schenken aan het instituut om de capaciteit voor het onderzoeken van geneesmiddelen op te drijven.

Nu volgt een ontmoeting met president Xi Jinping. Opmerkelijk, want het is de eerste keer in jaren dat die een buitenlandse zakenman ontmoet. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de pandemie, waardoor hij bijna drie jaar niet meer buiten zijn eigen land geweest is. Hij ontmoette Gates een laatste keer in 2015. Begin 2020 stuurde hij Gates en zijn vrouw nog een brief om hun stichting te bedanken voor de financiële steun die ze China gaf voor de strijd tegen Covid-19.

Bill Gates stopte in 2020 als topman van Microsoft om zijn tijd en middelen aan te wenden voor filantropie. Vooral in globale gezondheidszorg, onderwijs en klimaatverandering laat hij van zich horen en ondersteunt hij talrijke goede doelen en organisaties.