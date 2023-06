VN eist onderzoek naar bootramp in Griekenland waarbij mogelijk 500 migranten omkwamen: “Tot 100 kinderen zaten in ruim”

De Verenigde Naties vraagt dat er een onderzoek komt naar de dodelijke bootramp in Griekenland. Daarbij kwamen mogelijk meer dan 500 mensen om het leven, stuk voor stuk migranten. In het ruim van de boot zouden volgens overlevers 100 kinderen gezeten hebben. In Griekenland is op meerdere plaatsen geprotesteerd.

Terwijl voor de Griekse kust nog volop gezocht wordt naar overlevenden van de bootramp, die aan minstens 78 migranten het leven gekost heeft, neemt de hoop om nog overlevenden te vinden heel snel af. De vrees is dat het schip veel meer mensen aan boord had dan zo’n vaartuig aan kan - bronnen hebben het over 400 tot 750 mensen - en dat de dodentol boven de 500 personen zou kunnen liggen. Volgens overlevers zaten er tot wel 100 kinderen in het ruim.

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties roept ondertussen op tot een onderzoek naar de ramp. De boot was vertrokken in de Oost-Libische havenstad Tobroek, zo’n 350 kilometer ten zuiden van Kreta, en was volgens de Griekse kustwacht dinsdagmiddag al gespot door een vliegtuig van de Europese grenswacht Frontex, dat het schip urenlang volgde. Zo’n twaalf uur voor de ramp zou voor het eerst al contact gelegd zijn met de opvarenden. Zowel de autoriteiten als schepen in de buurt boden volgens de kustwacht hulp aan. De migranten kregen eten en drinken, maar verdere hulp sloegen ze af. Hoe het kan dat het toch tot een ramp gekomen is, moet voor de VN onderzocht worden.

Protest

In de Griekse hoofdstad Athene hebben meer dan duizend mensen geprotesteerd tegen het optreden van de Griekse kustwacht, of het gebrek daaraan. Allerlei organisaties en betogers spaarden ook hun kritiek niet voor de NAVO-landen en de Europese Unie, die volgens hen niet voldoende doen om de voortdurende migratiestroom aan te pakken. “Ze hebben van de Middellandse Zee de zee des doods gemaakt”, scandeerden betogers. Ook op andere plaatsen in het land wordt geprotesteerd.

Voor de familieleden van migranten op de boot is het ondertussen bang afwachten. De vrouw van de 34-jarige Kassam Abozeed, die in Duitsland woont, had volgens haar man 4.100 euro betaald om de oversteek te maken met het schip. Hij heeft al acht dagen niet van haar gehoord. Negen Egyptenaren zijn gearresteerd op verdenking van het organiseren van de oversteek.