Zuid-Korea vindt brokstukken van Noord-Koreaanse raket terug na mislukte lancering

Het zou gaan om een trap van de raket met een verkenningssatelliet. Noord-Korea slaagde er eind mei niet in de raket succesvol te lanceren.

Onderzoek

Seoel kon het cilindervormig brokstuk donderdagavond uit de Gele Zee halen, meldt het leger vrijdag. Volgens Zuid-Koreaanse media wordt het twaalf meter lange onderdeel overgebracht naar een marinebasis voor een analyse waar ook de VS aan zullen deelnemen.

Zuid-Korea hoopt dat het onderzoek meer informatie zal geven over hoe ver Noord-Korea staat in de ontwikkeling van raketten. Ruimte- en langeafstandsraketten zijn grotendeels gebaseerd op dezelfde technologie.

Technisch defect

Noord-Korea bevestigde op 31 mei dat een raket die een militaire observatiesatelliet meedroeg “in de zee is gevallen” door een technisch defect. De raket stortte neer in de zee, op ongeveer 200 kilometer ten westen van het Zuid-Koreaanse eiland Eocheong. Het leger in Seoel had toen al verklaard dat het een object uit het water had gehaald dat waarschijnlijk deel uitmaakte van de raket. De zoektocht naar andere onderdelen gaat voort.

De VS, Japan en Zuid-Korea veroordeelden de mislukte lancering. Ze beschuldigden Pyongyang ervan technologie te gebruiken die rechtstreeks verband houdt met zijn programma voor intercontinentale ballistische raketten.