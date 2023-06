Hier zit het schooljaar er al op: kleuterschool gaat niet meer open door scheuren in muur

Een opmerkelijke brief werd gisteren rondgestuurd naar de ouders van de kleuters en peuters van de Graankorrel vestiging Grauwe Zusterstraat in Wervik. De school gaat dit schooljaar niet meer open. De situatie is er onveilig door scheuren in de muur.

Nog twee weken zou het schooljaar duren, maar voor de peuters en kleuters van de Graankorrel in de Grauwe Zusterstraat in Wervik houdt het nu al op. De schooldirectie stuurde gisteren een brief rond waarin ze liet weten dat de school niet meer opengaat dit schooljaar.

De oorzaak zijn scheuren in het gebouw. De voorbije dagen kwamen er meer en meer, waardoor de directie advies inwon van een stabiliteitsingenieur. Die oordeelde dat de situatie onveilig is. “Onze preventieadviseur adviseerde daarom ons gebouw onmiddellijk te sluiten”, staat in de brief. “Hoewel er geen acuut gevaar is, willen we niet dat onze peuters, kleuters of personeelsleden op school gevaar lopen.”

Voor de kinderen is er geen andere plaats waar ze school kunnen lopen. Daarom zit het schooljaar er dus op. “De gemeente heeft voor een lokaal gezorgd waar we alvast opvang kunnen voorzien voor de kinderen die nergens anders terecht kunnen”, klinkt het.