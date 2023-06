Van ontslag in Saoedi-Arabië naar Italiaans landskampioen: ex-coach van Ronaldo, Rudi Garcia, is de nieuwe T1 van Napoli

Na het vertrek van kampioenenmaker Luciano Spaletti heeft Napoli een nieuwe hoofdtrainer beet. De Fransman Rudi Garcia heeft straks grote schoenen te vullen. Voor Garcia is het een terugkeer naar Italië, waar hij eerder 2,5 jaar coach was bij AS Roma.

De komst van Garcia is best opvallend te noemen. In april werd hij nog ontslagen bij het Saoedi-Arabische Al-Nassr, de club van Cristiano Ronaldo. Daarna was de Fransman even werkloos, maar nu krijgt hij dus een mooie kans bij de Italiaanse landskampioen.

Toch is Garcia geen nobele onbekende in het topvoetbal. Bij onder meer Rijsel, Marseille en Lyon bewees hij in eigen land dat hij voor de prijzen kan meedoen. Maar ook in Italië verdiende hij al z’n strepen. Van 2013 tot 2016 coachte hij er AS Roma.