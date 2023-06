VIDEO. Interland tussen VS en Mexico ontspoort helemaal: 9 gele en 4 rode kaarten, waaronder eentje voor Genkie Arteaga

De halve finale in de Noord-Amerikaanse Nations League tussen de Verenigde Staten en Mexico is vannacht volledig ontspoord. Na een zware overtreding in de tweede helft gingen de poppen helemaal aan het dansen, de scheidsrechter uit El Salvador moest uiteindelijk vier mannen van het veld sturen, waaronder Genk-speler Gerardo Arteaga.

Na 46 minuten stond het 2-0 voor de VS en ging alles nog goed, maar twintig minuten voor tijd ging het volledig mis. De Mexicaan César Montes trapte debuterend spits Folarin Balogun keihard onderuit, zonder intentie om de bal te spelen. Montes kreeg heel snel rood van de scheidsrechter, maar dat kon de situatie niet redden, de poppen gingen aan het dansen. Weston McKennie kreeg uiteindelijk ook rood voor zijn reactie.

Daar bleef het niet bij, want in minuut 85 was het tijd voor een nieuw rondje sparren. De Mexicaanse verdediger Edson Alvarez schoot de bal keihard tegen Sergino Dest, waarna het opnieuw ontplofte. Alvarez kreeg geel, maar intussen vochten Dest en Genk-verdediger Gerardo Arteaga een robbertje uit. Omdat Dest en Arteaga slaags raakten, kregen zij rode kaart nummer drie en vier. Alsof het allemaal nog niet onrustig genoeg was, werd de wedstrijd ook kort stilgelegd vanwege racistische geluiden vanaf de tribune. Een woelige nacht in Vegas dus...

De Verenigde Staten wonnen uiteindelijk met 3-0 en plaatsten zich voor de finale.