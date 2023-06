Amerikaanse onderzeeër met kernaandrijving aangekomen in Zuid-Korea na toenemende dreigementen van Noord-Korea

De USS Michigan is aangekomen in het zuidoosten van het land, voor zijn eerste bezoek aan Zuid-Korea in zes jaar. Dat is in overeenstemming met een verklaring die in april door Washington en Seoel werd ondertekend, aldus het Zuid-Koreaanse leger in een mededeling. Bedoeling is om de snelgroeiende dreiging van Pyongyang tegen te gaan.

De onderzeeër van 170 meter en 18.000 ton kan worden uitgerust met 150 Tomahawk-kruisraketten. Die hebben een bereik van 2.500 kilometer.

Dieptepunt

De relatie tussen Noord- en Zuid-Korea bevindt zich op een historisch dieptepunt. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de status van Pyongyang als nucleaire macht “onomkeerbaar” genoemd en heeft opgeroepen tot een verdere ontwikkeling van wapens, met name tactische kernwapens.

In een reactie waarschuwden Seoel en Washington dat ze zullen reageren als Pyongyang zou besluiten kernwapens te gebruiken.